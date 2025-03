Riccione. Riqualificazione del porto canale: da oggi modifiche temporanee alla viabilità in viale Parini

Proseguono i lavori di riqualificazione del porto canale, e da oggi, 19 marzo, fino al 15 aprile 2025, saranno attive alcune modifiche temporanee alla viabilità in viale Parini per consentire lo svolgimento degli interventi previsti.

I lavori riguarderanno la rimozione dell’asfalto tra il muro di contenimento della piena duecentennale e la strada, la posa di un cordolo in granito, il riempimento con terreno vegetale, la realizzazione dell’impianto di irrigazione e la messa a dimora del verde.

Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, nei giorni feriali, dalle 8:00 alle 18:00, viale Parini sarà chiuso al traffico, ad eccezione dei mezzi pubblici. Il traffico sarà deviato su viale Tasso, mentre i pedoni potranno continuare a utilizzare il marciapiede tra viale Dante e viale D’Annunzio, che resterà sempre accessibile.

L’amministrazione comunale ringrazia cittadini e visitatori per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi. Questi interventi contribuiranno a migliorare il decoro e la vivibilità di un’area strategica per la città.