Riccione, scontro tra Ape Car e furgone alla rotonda: 90enne trasportato in elicottero al Bufalini

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 agosto, a Riccione. Poco prima delle 12, alla rotonda tra viale Veneto e la statale Adriatica, si è verificato uno scontro tra un furgone e un’Ape Car, con conseguenze serie per uno degli occupanti.

Secondo una prima ricostruzione, l’Ape Car – condotta da un uomo di 90 anni – stava procedendo in direzione del centro cittadino quando, nel momento in cui ha imboccato la rotatoria, si è scontrata con un furgone che stava uscendo da viale Veneto. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato proprio l’anziano, rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena, specializzato in traumi.

Per consentire i rilievi e i soccorsi, parte della zona è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni gestite dagli agenti. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.