Riccione si Accende di Vita: Quattro Giorni tra Tradizione, Cultura, Musica e Natura

Riccione si prepara a vivere un fine settimana straordinario, ricco di eventi pensati per celebrare la città, il suo territorio e la voglia di stare insieme. Dal porto al cuore pulsante di viale Ceccarini, dal mare alla natura, dalla cultura allo sport, la città romagnola offrirà quattro giorni di appuntamenti imperdibili, per cittadini e turisti di tutte le età.

Oggi, giovedì 12 giugno: Il ritorno della tradizione con la Festa della Rustida

Si apre all’insegna della convivialità e del sapore di mare la lunga serie di appuntamenti estivi. Giovedì sera, sul piazzale De Gasperi al porto, torna la Festa della Rustida, un evento che ogni anno celebra il legame profondo tra Riccione e il suo mare. Dalle 20:30, grazie alla collaborazione tra Cooperativa Bagnini di Riccione, Comune e Associazione Bagnini per la candidatura Unesco, sarà possibile gustare gratuitamente la rustida di pesce accompagnata da piadina e specialità dolci alla Nutella. La serata sarà animata dalla musica dal vivo dell’agenzia Studjo, e si chiuderà con un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Venerdì 13 giugno: Nuovo volto per viale Ceccarini, tra luci, musica e innovazione

Alle 21 di venerdì, nel tratto tra lungomare e viale Milano, Riccione inaugura la prima parte della riqualificazione di viale Ceccarini, cuore dello shopping e della vita cittadina. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli daranno il via ufficiale con il taglio del nastro, seguiti dalla presentazione del progetto di trasformazione urbana. La serata si concluderà con un’esclusiva esibizione musicale del compositore riccionese Tristram, che presenterà una suite originale dedicata al nuovo volto del viale, un connubio tra pianoforte, suoni elettronici e paesaggi sonori urbani.

Sabato 14 giugno: Il mare e la natura al centro con Into the Blue e mercatini dell’Alba

Sabato si celebra la natura e l’ambiente con l’ultimo appuntamento di Into the Blue – sea life fest, il festival dedicato alla tutela del mare Adriatico organizzato dalla Fondazione Cetacea. Al Palazzo del Turismo, alle 21, verrà proiettato il documentario Breath di Ilaria Congiu, un intenso viaggio sul cambiamento climatico e l’inquinamento marino, seguito da un dibattito con la regista.

Nel pomeriggio, il lungomare Goethe ospiterà i mercatini dell’Alba: artigiani e hobbisti proporranno creazioni uniche in un’atmosfera magica a due passi dal mare. Per gli amanti dello sport, si concluderanno le gare del campionato europeo di catamarani Classe A, mentre il pattinodromo comunale accoglierà il “Trofeo Giovani Promesse” di pattinaggio artistico.

Domenica 15 giugno: Insieme nel Parco… che spettacolo! Una festa per la comunità

Domenica pomeriggio, il Parco della Resistenza si trasforma in un grande spazio di festa, creatività e sport con Insieme nel Parco… che spettacolo!, evento dedicato alle famiglie e alla cittadinanza. Dalle 17, si susseguiranno laboratori di arte preistorica, letture animate, attività sportive, laboratori green per bambini, e performance artistiche all’aperto. Momento simbolico sarà l’inaugurazione del murales “Abbattiamo il muro del pregiudizio”, realizzato dai giovani del territorio.

Dalle 19, street food e dj set animeranno l’area davanti al Playhall, mentre al tramonto, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, si terrà un’esperienza meditativa collettiva guidata, per ritrovare armonia e connessione con la natura e se stessi.

Mostre e pittura estemporanea per tutta l’estate

Da non perdere la mostra Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr, ospitata a Villa Mussolini, che racconta il mare e le spiagge del mondo attraverso gli scatti di alcuni tra i più grandi fotografi Magnum.

In parallelo, ogni giovedì sera fino all’11 settembre, torna I Giovedì dell’arte, con pittori locali che daranno vita a opere in diretta sul lungomare, offrendo uno spettacolo di colori e creatività per passeggiatori e turisti.

Sport e benessere: il mare e la città come palcoscenico

Il mare davanti a Riccione sarà scenario di competizioni internazionali di catamarani e campionati nazionali di nuoto, mentre in città si potrà partecipare alle iniziative di benessere come la camminata meditativa del mattino o momenti di danzaterapia e yoga per grandi e piccini.