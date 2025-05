Riccione si conferma polo internazionale del cinema e delle serie TV al Festival di Cannes

Riccione si impone come nuovo hub internazionale per l’industria audiovisiva grazie a una presenza di rilievo alla 78ª edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il Comune, rappresentato dalla vicesindaca Sandra Villa e dal coordinatore Turismo Cultura Eventi Simone Bruscia, ha partecipato attivamente a due giornate di conferenze e incontri presso l’Italian Pavilion all’Hotel Majestic, promuovendo il territorio come meta privilegiata per produzioni cinematografiche, serie TV e turismo culturale.

In particolare, è stata presentata la 14ª edizione di Ciné – Giornate di cinema (1-4 luglio 2025), evento di riferimento per i professionisti italiani del settore, che coniuga formazione, networking e un ricco programma pubblico. Tra gli appuntamenti più attesi, il “Ciné Camp” dedicato ai giovani, con la partecipazione straordinaria del regista Gabriele Salvatores.

Il giorno successivo, è stato lanciato ufficialmente l’Italian Global Series Festival (IGSF), festival internazionale delle serie TV che si terrà dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini. Con 28 serie in concorso, 9 anteprime mondiali e ospiti di fama internazionale come Lena Dunham, Caterina De Angelis, Evangeline Lilly e Mark Gatiss, l’evento si preannuncia come un punto di riferimento europeo per la serialità.

Grazie a queste iniziative, Riccione si appresta a vivere un’estate di grande prestigio culturale e mediatico, rafforzando la sua strategia di crescita sostenibile e consolidandosi come vetrina europea della creatività audiovisiva con importanti ricadute per il turismo e l’economia locale.