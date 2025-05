Riccione si prepara all’estate: più agenti in strada, controlli serrati anche in spiaggia

Una città che si trasforma, pronta ad accogliere migliaia di visitatori. Con l’inizio di giugno e il ponte del 2, Riccione alza il livello dell’attenzione e mette in campo una squadra rinforzata per affrontare la stagione estiva. L’obiettivo è chiaro: garantire ordine, sicurezza e vivibilità, tanto per i residenti quanto per i turisti.

Alla guida delle operazioni il Comando intercomunale della Polizia Locale, che ha attivato un piano straordinario di vigilanza. In prima linea ci sono 15 nuovi agenti, assunti a tempo determinato, che andranno a rafforzare il presidio nei punti nevralgici della città. Le priorità? Regolare i flussi del traffico, monitorare le aree ad alta frequentazione e prevenire situazioni di degrado.

Ma la vera novità è la nascita di un’unità operativa interamente dedicata al controllo del litorale. Il gruppo effettuerà servizi mirati, di giorno e di notte, sull’arenile e nelle aree limitrofe, estendendo la sorveglianza anche ad altri contesti urbani critici. Per muoversi con rapidità anche in zone difficili da raggiungere, l’unità potrà contare su un nuovo fuoristrada 4×4, completo di attrezzature per le emergenze: dal modulo antincendio all’idrovora, passando per il gruppo elettrogeno e gli strumenti per il taglio di alberature.

L’investimento, cofinanziato quasi interamente dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Strategie di continuità operativa”, risponde anche alle lezioni apprese dall’alluvione che ha colpito la Romagna nel 2023. Un evento che ha mostrato quanto sia essenziale una risposta tempestiva da parte della polizia locale nei momenti di crisi.

L’estate di Riccione parte così con un apparato di controllo più solido e reattivo. La missione è duplice: prevenzione e rapidità di intervento. Perché il turismo ha bisogno di accoglienza, ma anche di regole, sicurezza e prontezza.