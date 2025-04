Riccione. Spaccio e detenzione di cocaina ed hashish, i carabinieri arrestano una coppia colta in flagranza

Nel pomeriggio di lunedì, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 27enne originario dell’Est Europa, ed una 19enne, in flagranza dell’ipotesi di reato di spaccio e detenzione di cocaina ed hashish, denunciandoli anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio che interessava le vie del centro riccionese i militari avevano notato un movimento sospetto di alcuni giovani. In particolare, in una delle traverse del centro città, avevano visto arrivare un’auto di grossa cilindrata – con a bordo la coppia poi arrestata – che si accostava a margine strada. Poco dopo, ecco a piedi un ragazzo accostarsi al finestrino dal lato del passeggero. Il finestrino veniva abbassato ed avveniva lo scambio: il giovane giunto a piedi consegnava delle banconote agli occupanti della macchina, i quali – senza scendere dalla vettura – gli passavano qualcosa di dimensioni ridotte.

A quel punto, i Carabinieri hanno deciso di intervenire, intercettando e bloccando tutti i soggetti coinvolti: il giovane, risultato essere un 33enne del posto, aveva appena ricevuto una dose di cocaina, che teneva ancora stretta nel pugno della mano ficcata nella tasca del giubbotto. Perquisiti gli occupanti della macchina, nel veicolo è saltato fuori anche un coltello, mentre il 27enne straniero, occultati nelle mutande, aveva circa 75 grammi di hashish e oltre 5 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione, il tutto in una bustina di cellophane.

Il controllo veniva è stato quindi all’abitazione, con l’ausilio di unità cinofila della Polizia Locale di Riccione: qui, sono stati rinvenuti oltre 35.000 euro in contanti, materiale vario per la pesatura ed il confezionamento del narcotico, nonché 2 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e 15 panetti di hashish, dal peso complessivo di circa 1 chilo e mezzo.

Tutto il materiale ed il denaro, ritenuto verosimile provento dell’attività di spaccio, sono statati quindi sottoposti a sequestro, mentre la giovane coppia è stata dichiarata in stato di arresto: al termine delle formalità di rito, l’uomo è finito nel carcere di Rimini, mentre la donna in quello di Forlì, in attesa del giudizio di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.