Riccione: Special Olympics San Marino protagonista al Festival del Sole con uno show ispirato a Grease

La carica e l’energia degli atleti di Special Olympics San Marino si preparano a travolgere il pubblico del Festival del Sole, uno degli eventi internazionali più attesi della ginnastica e della danza, con un’esibizione all’insegna del ritmo, dell’inclusione e dell’emozione.

La delegazione sammarinese porterà in scena uno spettacolo ispirato al musical Grease, con coreografie costruite sul ritmo incalzante del Jive, ambientate in una vivace carrozzeria anni ’50. Tra bulloni, portiere e attrezzi da officina, il palco si trasformerà in un set dinamico e colorato che farà da sfondo alle evoluzioni artistiche degli atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali.

Accanto a loro, arricchiranno la performance anche sette ginnaste della Società Ginnastica San Marino, che con salti e acrobazie accompagneranno i movimenti dei ballerini in un’armonia di corpi e musica. L’intera messa in scena sarà firmata dai Maestri Leonardo Orazi e Sabrina Minguzzi per la parte coreografica e dalla Maestra Maria Chiara Bacciocchi per quella ginnica.

Il debutto degli atleti è avvenuto domenica 29 giugno alle ore 21:00, con la sfilata di apertura da Viale Ceccarini a Piazzale Roma, un momento carico di entusiasmo e partecipazione che ha segnato l’inizio ufficiale del Festival. Le esibizioni ufficiali sono in programma per martedì 1° luglio e giovedì 3 luglio, entrambe alle ore 21:00 presso l’Arena Roma, a pochi passi da Viale Ceccarini.

Attraverso danza, ginnastica e spirito di squadra, Special Olympics San Marino dimostra ancora una volta il potere dello sport come strumento di inclusione e celebrazione del talento di ogni persona.