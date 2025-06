Riccione sperimenta i Pilomat: centro chiuso al traffico, 23 nuovi stalli per carico e scarico

È entrata nel vivo la sperimentazione del nuovo sistema di chiusura del centro cittadino, avviata durante il ponte del 2 giugno con il supporto della Polizia Locale. Il progetto, mirato a garantire maggiore sicurezza e qualità della vita nell’area pedonale, prevede l’introduzione dei Pilomat, dissuasori a scomparsa automatizzati, nei principali varchi di accesso.

Attualmente il sistema è attivo in viale Virgilio e piazzale Ceccarini, mentre per il varco di viale Gramsci, riservato a mezzi di emergenza e forze dell’ordine, l’attivazione è prevista entro la fine della fase sperimentale.

Come funziona il nuovo sistema?

I Pilomat rimangono abbassati dalle 8:00 alle 11:00 per consentire le operazioni di carico e scarico, mentre nelle altre fasce orarie si sollevano automaticamente, consentendo l’accesso solo ai veicoli autorizzati tramite lettura targa o dispositivi elettronici.

23 nuovi stalli per carico e scarico

A supporto della nuova regolamentazione, l’amministrazione ha predisposto 23 nuovi parcheggi dedicati alle operazioni logistiche nelle immediate vicinanze del centro. Ecco la distribuzione:

7 stalli in Piazzale XXV Aprile

5 in viale Catullo

5 in viale Latini

3 in viale dei Giardini

2 in viale Corridoni

1 in viale Gramsci

? Gli altri accessi al centro saranno invece chiusi permanentemente mediante fioriere ancorate al suolo, una soluzione estetica e funzionale per delimitare in modo definitivo l’area pedonale.

Fase sperimentale senza sanzioni

Per ora, eventuali accessi non autorizzati non saranno sanzionati ma solo segnalati. Le multe scatteranno solo al termine della fase di prova, che durerà alcune settimane. Nel frattempo, il Comune monitorerà il funzionamento del sistema, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti dai cittadini.

L’obiettivo è chiaro: meno traffico in centro, più sicurezza e vivibilità, con una gestione moderna e flessibile degli spazi urbani.