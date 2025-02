Riccione. Spettacolo grandioso quello andato in scena ieri sera in piazzale Roma

È stato uno spettacolo grandioso quello andato in scena ieri sera in piazzale Roma per il terzo appuntamento di Riccione On Stage. Un colpo d’occhio bellissimo con migliaia di persone arrivate di corsa sotto il palco già al tramonto per poter cantare e ballare insieme a Mahmood, Anna e BNKR44, special guest tra i più attesi di questa edizione. Tante le giovanissime in coda già dal pomeriggio per la rapper dei record, da settimane in testa a tutte le classifiche, con dediche di ogni tipo, gli occhi lucidi e le parole a memoria cantate a squarciagola.

A inizio serata la piazza era talmente piena che per motivi di sicurezza son stati chiusi gli accessi ma il lungomare e viale Ceccarini apparivano come un’unica e grande marea umana invalicabile.

Persone di ogni età, genitori con i bimbi sulle spalle, adolescenti e più grandi, la magia di uno spettacolo che va in scena ogni volta all’insegna del divertimento sano e per tutti e della sicurezza e tutela di chi vi prende parte.

Stasera si replica con il contest dei cantanti esordienti e Petit e Sarah come special guest, incorniciati dallo show pirotecnico sulla spiaggia libera proprio davanti al palco.

Le immagini in allegato sono di Valentina Sabino e Mirko Calavalle.

www.deejay.it

www.instagram.com/deejay_on_stage

www.facebook.com/DeejayOnStage

Riccione On Stage 2024

Cora Balestrieri