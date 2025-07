Riccione stanzia oltre 119 mila euro per garantire il supporto educativo nei centri estivi a bambini e ragazzi con disabilità

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per un’estate accessibile e inclusiva, destinando 119.660 euro a sostegno del supporto educativo nei centri estivi 2025 per bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e residenti nel Comune di Riccione.

A fronte delle richieste presentate dalle famiglie, sono state calcolate 5.142,5 ore complessive, come bisogno reale del supporto educativo necessario per assicurare il servizio nel periodo giugno–settembre. Per coprire integralmente il fabbisogno e garantire l’accesso ai centri estivi a tutti i bambini e ragazzi aventi diritto, l’Amministrazione ha stanziato una somma che supera di fatto la dotazione iniziale di 75.000 euro prevista dalle linee di indirizzo approvato dalla Delibera di giunta del 5 giugno scorso.

L’iniziativa prevede l’assegnazione di voucher educativi per la frequenza ai centri estivi accreditati, da parte dei minori residenti a Riccione con disabilità certificata. Il contributo è destinato a coprire, in parte, il servizio di supporto educativo individuale o di gruppo durante la permanenza nei centri, fino a un massimo di 11 settimane.

“Abbiamo scelto di rafforzare concretamente il nostro impegno, aumentando lo stanziamento iniziale di oltre 44mila euro, perché riteniamo che ogni bambino e ogni ragazzo abbia il diritto di vivere l’estate con serenità, con il supporto necessario e in un contesto sicuro e accogliente – ha sottolineato la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa -. Non è uno sforzo piccolo in termini di risorse ma lo abbiamo fatto con piacere e con profondo senso di responsabilità verso le famiglie e verso tutta la nostra comunità. È una scelta che parla della città che vogliamo essere: una Riccione inclusiva, attenta ai bisogni di tutti, capace di mettere al centro l’infanzia e l’adolescenza, l’educazione e i diritti”.

Comune di Riccione