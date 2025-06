Riccione, stasera in scena “Grammamanti”, monologo in cui invita il pubblico a esplorare la lingua italiana come un organismo vivo

Questa sera, martedì 10 giugno ore 21, Vera Gheno sarà protagonista del primo appuntamento aperto al pubblico all’interno del Festival del Fundraising, la grande manifestazione dedicata a chi desidera conoscere e approfondire la realtà della raccolta fondi nel settore non profit.



Sul palco di piazzale Ceccarini, la sociolinguista e divulgatrice porterà in scena ???????????, monologo in cui invita il pubblico a esplorare la lingua italiana come un organismo vivo e in continua evoluzione.

Attraverso ironia e riflessione, l’autrice contrappone la rigidità normativa dei “grammarnazi” alla sensibilità dei “grammamanti”, coloro che amano la lingua lasciandola libera di mutare secondo le esigenze della società. Un invito a utilizzare le parole non come strumenti di imposizione, ma come mezzi per costruire relazioni, empatia e comunità.

Il secondo appuntamento è in programma domani, mercoledì 11 giugno ore 21: Enrico Galiano porta sul palco il monologo ?????? ???? ??? ????????.

Gli incontri sono a ingresso libero.