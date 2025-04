Riccione, stop alla corrente: venerdì black-out in diverse vie

Riccione si prepara a una giornata di interruzioni elettriche programmate. Venerdì 4 aprile, dalle 8:30 alle 15:30, diverse strade della città resteranno senza energia per consentire interventi tecnici alla rete di distribuzione. Il disagio interesserà numerose abitazioni e attività commerciali, con la possibilità di ripristini momentanei della fornitura durante i lavori.

Gli interventi coinvolgeranno le seguenti zone:

Viale Celle Ligure

Viale Oneglia

Viale Millesimo

Viale Vado Ligure

Viale Cengio

Viale Ceriale

Viale San Lorenzo

Viale Santa Margherita Ligure

Viale Flaminia

Via Giulio Cesare

Viale Emilia

Viale Voltri

Le autorità locali consigliano ai residenti di prendere le dovute precauzioni, specialmente per chi dipende da dispositivi elettrici per necessità sanitarie. Inoltre, si raccomanda di evitare l’uso degli ascensori per prevenire eventuali blocchi dovuti al mancato afflusso di corrente.

Per segnalazioni o informazioni aggiornate, è possibile consultare il sito di E-Distribuzione o contattare il numero verde 803.500. L’amministrazione comunale si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.