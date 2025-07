Riccione Summer Jazz 2025: nove giorni di grande musica con artisti di fama mondiale per un festival che cresce con il patrocinio del Ministero della Cultura

Riccione torna a essere la capitale estiva della cultura musicale con la terza edizione del Riccione Summer Jazz, in programma dal 26 luglio al 3 agosto 2025. Un festival che in soli tre anni ha saputo affermarsi come una delle rassegne più autorevoli del panorama italiano, conquistando pubblico, critica e – fatto di assoluto rilievo – il patrocinio ufficiale del Ministero della Cultura, che ne certifica l’alto valore artistico e culturale.

Ideato e curato dall’Associazione Musicale Gaspare Tirincanti, con la direzione artistica del maestro Mario Marzi, il Riccione Summer Jazz si è distinto per la capacità di coniugare la tradizione del grande jazz internazionale con le visioni più contemporanee e le contaminazioni artistiche, in un intreccio di linguaggi che rendono ogni serata un’esperienza unica.

Il cartellone 2025 è straordinario per qualità e varietà. Tra i nomi di punta spiccano vere icone del jazz mondiale come Billy Cobham, leggendario batterista della fusion, e Stefano Di Battista, che chiuderà la rassegna con un raffinato omaggio a Ennio Morricone. Immancabile la presenza del trombettista Paolo Fresu, qui in dialogo con il pianista cubano Omar Sosa, mentre tra le voci emergenti brillano La Niña e il trombettista afroamericano Hermon Mehari, tra i più talentuosi della nuova generazione. A questi si aggiungono artisti amatissimi come Francesca Tandoi, Andrea Mingardi, Nico Gori, Michel Godard e I Patagarri, protagonisti dell’unico evento a pagamento.

A rendere ancora più speciale questa edizione, i suggestivi appuntamenti “Albe in controluce”, concerti all’alba sulla spiaggia che fondono musica e natura in un’atmosfera irripetibile, e la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione”, allestita a Villa Franceschi, che ripercorre i gloriosi anni ’80 del jazz riccionese attraverso immagini rare e cariche di memoria.

Comune di Riccione