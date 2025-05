Riccione. Tassi alcolemici alti: danni a tre auto, due moto e un cantiere

Durante la notte tra l’1 e il 2 gennaio, cinque automobilisti sono stati fermati dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza. I tassi alcolemici di tutti i conducenti erano almeno il doppio del limite legale, e uno di loro era un neopatentato. Nonostante ciò, non sono stati registrati incidenti sulle strade di Riccione il 31 dicembre e il primo gennaio.

Tuttavia, l’ultimo giorno dell’anno è stato identificato il responsabile di un incidente avvenuto in precedenza, in cui il conducente di una Toyota aveva causato danni a tre auto, una moto, un ciclomotore e la recinzione di un cantiere edile lungo la via Rimini a Riccione. Il conducente dovrà ora risarcire i danni causati alle persone coinvolte.