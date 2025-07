Riccione, torna la Balera Verdemare: musica, ballo e tradizione al Parco degli Olivetani

L’estate riccionese si accende di musica, folklore e divertimento con il ritorno della Balera Verdemare, rassegna estiva che trasforma il Parco degli Olivetani in un grande palcoscenico all’aperto. Da lunedì 14 luglio fino al 25 agosto, ogni settimana dalle 20:30, il polmone verde della città ospiterà serate danzanti all’insegna della tradizione romagnola, musica dal vivo e balli di gruppo.

L’iniziativa, sostenuta con entusiasmo dall’amministrazione comunale, mira a valorizzare il Parco degli Olivetani come luogo di incontro e socialità, un vero e proprio spazio culturale immerso nella natura. «La Balera Verdemare rappresenta un appuntamento attesissimo dalla nostra comunità – dichiara Marina Zoffoli, assessora ai Quartieri e alla Famiglia – perché unisce la tradizione musicale romagnola al desiderio di stare insieme, di vivere il parco come luogo di incontro e socialità. Per noi è importante continuare a valorizzare questo spazio, trasformandolo sempre di più in un luogo culturale e inclusivo».

Il calendario delle serate propone un ricco programma musicale e artistico, con artisti e gruppi che rappresentano la migliore tradizione del liscio e del folklore romagnolo.

Si parte il 14 luglio con il duo Anna e Stefano, coppia artistica da oltre quarant’anni, portatori di una lunga tradizione musicale che unisce fisarmonica, canto e pianoforte. Anna e Stefano saranno anche protagonisti della serata conclusiva del 25 agosto.

Il 21 luglio e il 18 agosto spazio alla Claudio Cavalli Band, con Claudio Cavalli al sax, clarinetto e voce, affiancato dalla cantante Chiara Migani e dal polistrumentista Oscar Palmieri. Il trio propone un repertorio che spazia dal liscio ai balli di gruppo, dalla cumbia alla musica leggera italiana, sempre in chiave ballabile.

Il 28 luglio sarà la volta del Duo Doria, formato da Doria Del Maestro e Bruno Mercatelli. Doria è una musicista e direttrice d’orchestra con esperienza internazionale nel folklore e nei quartetti di sassofoni, mentre Mercatelli vanta una lunga carriera anche televisiva, con la partecipazione a “The Voice Senior”.

Il 4 agosto salirà sul palco la scuola di ballo Nirea Danze, nota per il livello tecnico dei propri ballerini e per le danze folk romagnole e caraibiche, con esibizioni guidate dai maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro.

Infine, l’11 agosto toccherà al Fuoriorario Duo, Joan e Marco, con un repertorio che abbraccia evergreen, liscio, balli di gruppo, cumbia, bachata, foxtrot e boogie woogie, per una serata all’insegna del ritmo e del divertimento per tutte le età.

Il Comune di Riccione invita cittadini e turisti a partecipare numerosi a questa manifestazione, per vivere le serate estive immersi nella natura e nella tradizione musicale romagnola, all’insegna della socialità e dell’allegria.