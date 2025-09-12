Riccione, torna “Leggere in Biblioteca”: laboratori, letture e giochi per bambini e ragazzi

La Biblioteca Comunale di Riccione rilancia anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto pluriennale “Leggere in Biblioteca”, ormai diventato un appuntamento centrale per le scuole della città e molto apprezzato da bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie.

“L’obiettivo è appassionare sin dalla tenera età al piacere della lettura”, spiegano dalla biblioteca. Solo nell’ultimo anno scolastico, il progetto ha coinvolto circa 1.400 alunni e studenti dai 5 ai 14 anni, provenienti da scuole pubbliche, paritarie e comunali del territorio.

Tra le attività previste per le scuole ci sono:

“Segno e sogno” , narrazioni musicali per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia;

“Il grande gioco della lettura” , attività ludico-didattica per le classi terze della primaria;

“Tombola delle storie” , per le classi quarte della primaria;

“Storie di tutti i generi” , laboratorio sui generi letterari per le seconde della secondaria di primo grado;

“Basi della tecnica fotografica”, laboratorio di fotografia analogica per le classi terze della secondaria.

La biblioteca conferma anche le attività aperte a tutti. Dal 22 settembre al 31 ottobre sarà visitabile la mostra “Dall’Album dei Ricordi”, con fotografie storiche conservate nella fototeca della biblioteca.

Per gli adulti che accompagnano i più piccoli, ad ottobre si terrà il corso “Libri a piccoli passi”, in quattro incontri dedicati a insegnanti, educatori e volontari della fascia 3-7 anni (4, 10, 11 e 25 ottobre), con prenotazione obbligatoria.

Per le famiglie ritorna il ciclo di letture animate “Storie tra le nuvole”, dedicato ai bambini dai 3 ai 9 anni, con primo incontro nella settimana dal 22 al 27 settembre, in occasione della settimana nazionale Bibliopride. Le letture proseguiranno ogni venerdì pomeriggio di novembre e si concluderanno il 13 dicembre con “Le storie di Zia Natalina”, animate dalla lettrice e attrice Alessia Canducci.

Tutte le attività, sia scolastiche sia pomeridiane, sono gratuite, confermando il ruolo della biblioteca come centro culturale e spazio educativo per l’intera comunità.