Riccione. Tornano le “Vele bianche” per un mare di emozioni e inclusione

Domenica 13 luglio le “Vele bianche” salperanno nuovamente dal porto di Riccione. La diciannovesima edizione della storica manifestazione, curata dalla sezione di Riccione della Lega navale italiana, torna anche quest’anno per offrire alle persone con disabilità l’opportunità di vivere un’autentica esperienza di navigazione, in un ambiente inclusivo e sicuro, immersi nel blu del mare e nel piacere del vento.

All’escursione parteciperanno le ragazze e i ragazzi di Centro 21 e Cuore 21, insieme ai loro accompagnatori, per vivere l’emozione della navigazione in mare aperto, a bordo delle imbarcazioni dei soci della Lega navale italiana di Riccione. Oltre a rappresentare un momento di svago e condivisione, l’uscita in barca costituirà un’importante occasione di crescita personale e culturale. Durante l’esperienza, infatti, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere alcune pratiche nautiche e di avvicinarsi alla tecnica della pesca a traina, che consiste nell’utilizzo di una lunga lenza con esche trainate da un’imbarcazione a moto lento.

L’attività si svolgerà in un contesto autentico e in totale sicurezza, per promuovere la conoscenza e la passione per il mare. La mattinata si concluderà con un rinfresco presso la sede della Lni di Riccione.

Il ritrovo è fissato per le 8 presso la sede della Lni di Riccione (piazzale del Porto – Darsena di levante), per l’accoglienza dei partecipanti, l’allestimento e la preparazione all’uscita. L’escursione in mare si svolgerà condizioni meteorologiche permettendo. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 27 luglio.

Le “Vele bianche” si confermano un’importante occasione di incontro, svago e socializzazione per tutta la comunità che la sezione di Riccione della Lega navale italiana porta avanti da tanti anni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Riccione e si svolge in collaborazione con la Guardia costiera di Riccione e la Croce rossa italiana del comitato di Riccione.

Comune di Riccione