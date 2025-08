Riccione, tra storia e giochi: domani sera il borgo si anima con una passeggiata guidata e il mercatino dei bambini

Domani, mercoledì 6 agosto, il cuore di Riccione Paese si prepara a vivere una serata all’insegna della storia, della cultura e della condivisione. Il comitato Riccione Paese propone infatti un doppio appuntamento capace di coinvolgere grandi e piccoli, tra atmosfere antiche, memoria del territorio e attività per tutta la famiglia.

Alle 21 è in programma la “Passeggiata alla scoperta della storia di Riccione Paese”, guidata da Dina Maria Vittoria Gravina, guida turistica abilitata della Regione Emilia-Romagna. Il ritrovo sarà presso il Museo del Territorio in viale Lazio 10, dove la serata prenderà avvio con una visita introduttiva alle collezioni esposte.

Il tour proseguirà tra le vie del borgo, toccando luoghi simbolici come Villa Mattioli – considerata la dimora più antica della città –, la vecchia Chiesa di San Martino e altri edifici storici lungo l’antica via Flaminia, oggi corso Fratelli Cervi. Un itinerario pensato per riscoprire le origini della città, tra racconti di antiche botteghe e angoli ricchi di fascino.

Sempre domani sera, dalle 20 alle 23:30, corso Fratelli Cervi si trasformerà ne “Il Paese delle Meraviglie”, con il mercatino dei giochi usati, curato direttamente dai bambini insieme ai genitori. Un momento ludico ed educativo che promuove il riuso e la creatività, stimolando nei più piccoli il valore dello scambio e della condivisione.

Per l’occasione, alcuni negozi del borgo resteranno aperti in orario serale, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di vivere il centro storico in una veste animata e accogliente, tra cultura, shopping e ricordi.

L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi estivi dedicati a valorizzare il patrimonio storico e umano di Riccione, consolidando il ruolo del borgo come punto di riferimento per la vita culturale della città.