Riccione, tragedia in mare: 51enne muore colto da malore mentre gioca con le figlie

Si è trasformato in dramma un tranquillo pomeriggio di inizio settimana per una famiglia bolognese in vacanza a Riccione. Lunedì 9 giugno, intorno alle 15, un uomo di 51 anni ha perso la vita in mare dopo un improvviso malore, mentre si trovava in acqua con le figlie minori.

Il tragico episodio si è verificato all’altezza del bagno 88-89, dove l’uomo stava giocando in acqua con le bambine. Era a circa venti metri dalla riva, in una zona dove il livello dell’acqua arrivava all’altezza del busto, quando si è accasciato improvvisamente, colpito da un malore.

Le figlie, spaventate e sotto shock, hanno lanciato immediatamente l’allarme. I bagnini di salvataggio sono intervenuti con tempestività, recuperando l’uomo e riportandolo a riva. Una volta a terra, sono iniziate le manovre di rianimazione d’emergenza, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile.

L’uomo era un habitué di Riccione, dove la famiglia possiede una casa. La notizia ha scosso profondamente chi lo conosceva e l’intera comunità presente in spiaggia in quel momento.

Il fatto è avvenuto lunedì, ma è stato reso noto solo nel pomeriggio di martedì 10 giugno. Oggi, mercoledì 11 giugno, resta il dolore per una tragedia che ha colpito una famiglia nel cuore di una giornata che sembrava come tante altre.