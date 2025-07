Riccione, trent’anni di fedeltà e passione: Marco e Antonella Noresi premiati come “Ambasciatori di Riccione nel mondo”

Trent’anni di vacanze sempre nello stesso luogo, sempre nello stesso hotel e con lo stesso entusiasmo della prima volta: è questa la storia di Marco e Antonella Noresi, una coppia di turisti novaresi che da tre decenni scelgono Riccione come meta estiva. Proprio per questo legame profondo e per il loro amore autentico verso la città, ieri, mercoledì 9 luglio, sono stati insigniti del riconoscimento di “Ambasciatori di Riccione nel mondo”.

La cerimonia di consegna si è svolta presso l’Hotel Fedora, la struttura che li ospita da oltre trent’anni, con la presenza dell’assessore al Turismo di Riccione, Mattia Guidi, che ha personalmente voluto premiare la coppia.

Antonella è la perfetta amante della vita da spiaggia, che ogni estate si gode il sole e il mare del litorale riccionese tra passeggiate lungo la riva e ore di relax sotto l’ombrellone. Marco, invece, è il “viaggiatore esploratore” della famiglia: ogni giorno si avventura nell’entroterra a bordo di un ciclomotore “Ciao” azzurro, un fedele compagno di oltre 40 anni.

Come racconta Antonella, “Marco parte ogni anno con il suo ‘Ciao’, che carica con cura nel bagagliaio dell’auto, smontando la ruota anteriore per farlo entrare, e poi lo rimonta una volta arrivati a Riccione.” Da lì inizia il suo giro: esplora strade panoramiche e itinerari poco trafficati verso Gabicce Monte, Cattolica, Santarcangelo, San Marino, Coriano, Montefiore e molti altri angoli suggestivi della Romagna. “Lungo il percorso non mancano le visite agli amici di lunga data di Riccione – aggiunge Antonella – con cui Marco scambia sempre lunghe chiacchierate.”

La passione per l’esplorazione è nata presto: all’inizio Marco girava in bicicletta, ma il caldo estivo lo ha portato a preferire il suo “Ciao” d’altri tempi, che da allora è diventato il simbolo delle sue escursioni estive.

Il legame con Riccione è così forte da essere diventato un’eredità familiare: anche il figlio e la nipotina di Marco e Antonella continuano la tradizione, tornando ogni anno a vivere la vacanza nella “Perla Verde” della Riviera Romagnola, condividendo quei momenti che da trent’anni scandiscono le estati della famiglia Noresi.