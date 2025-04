Riccione. Truffe agli anziani: incontro informativo con i carabinieri per la prevenzione e la sicurezza

Informare e sensibilizzare sui rischi delle truffe, un fenomeno che oggi colpisce principalmente le persone più fragili, è l’obiettivo dell’incontro in programma giovedì 10 aprile alle 15:30 presso il Centro Sociale Nautilus, in viale Lazio 18.

L’iniziativa, organizzata dai Servizi alla persona del Comune di Riccione in collaborazione con l’Arma dei carabinieri del Comando compagnia di Riccione, si propone di informare la cittadinanza su come riconoscere e difendersi dalle insidie e dai rischi delle truffe, con un focus particolare sulle categorie più vulnerabili, come gli anziani.

Le truffe rappresentano un fenomeno in costante crescita, e i soggetti fragili della popolazione sono spesso i più colpiti. Durante l’incontro, i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri forniranno utili consigli e strategie per prevenire i raggiri telefonici e digitali e le frodi che si verificano anche in luoghi comuni frequentati dalle persone nella loro quotidianità.

L’obiettivo dell’incontro è non solo quello di informare i cittadini, ma anche di raccogliere informazioni utili per orientare al meglio le attività delle forze dell’ordine. “La collaborazione tra la comunità, i carabinieri e le forze dell’ordine è fondamentale per creare un ambiente più sicuro e consapevole, dove tutti possono riconoscere e contrastare le minacce delle truffe e dei raggiri – ha commentato l’assessora ai Servizi alla persona, Marina Zoffoli -. All’incontro invitiamo a partecipare tutti i cittadini, in particolare le persone anziane e più fragili e i loro familiari, perché questo appuntamento rappresenta un’opportunità preziosa per apprendere come difendersi e proteggere i più vulnerabili”.

Comune di Riccione