Riccione, tutto pronto per “Tramonto DiVino” a Villa Mussolini: domani vini, cibo e musica

Domani, venerdì 25 luglio a Villa Mussolini, dalle ore 19:30, torna “Tramonto DiVino”, evento dedicato alla cultura enogastronomica dell’Emilia-Romagna con oltre 300 etichette di vini Dop e Igp in libera degustazione. Protagonisti sommelier Ais, chef e consorzi regionali, che guideranno i visitatori alla scoperta dei terroir emiliano-romagnoli.

L’evento offre un’ampia selezione di vini, con particolare attenzione agli autoctoni Albana di Romagna, Malvasia di Parma e Piacenza, oltre ai diversi Lambrusco e alle varianti di Sangiovese di Romagna. Sarà inoltre presente un banco d’assaggio esclusivo con i “Best 100” e i “12 Ambasciatori”, premiati dalla guida “Emilia Romagna da Bere e da Mangiare” che sarà consegnata in anteprima ai partecipanti.

Ospite d’onore il Consorzio Vini di Romagna con il format “Novebolle Lounge”, un privé dedicato alle migliori bollicine della Doc Romagna Spumante, abbinate al Culatello di Zibello Dop e Parmigiano Reggiano Dop.

La proposta gastronomica si arricchisce con la Piadina Romagnola Igp in versione gourmet, preparata dal Maestro dello Street Food Daniele Reponi, e il Pesce dell’Adriatico, cucinato dallo chef Matteo Salbaroli con un Passatello romagnolo arricchito da cozze, cefalo lotregano, olio alla salicornia e limone, supportato dalla maestra di cucina Carla Brigliadori.

L’atmosfera sarà accompagnata dal duo musicale “Son Dos”, con sonorità sudamericane grazie a Eréndira Diaz e Filippo Fucili.

L’ingresso costa 28 euro e include la degustazione libera dei vini, 5 ticket per il cibo, la guida vini 2025/26 e un calice da degustazione in omaggio. È possibile acquistare i biglietti in prevendita fino alle 18 di giovedì 24 luglio sul sito ufficiale.

L’evento è organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena con A.I.S. Emilia-Romagna, Enoteca Regionale Emilia-Romagna e vari partner tra cui l’Assessorato Agricoltura, Unioncamere e consorzi Dop e Igp regionali. La tappa di Riccione è realizzata in collaborazione con il Comune di Riccione e Federalberghi Riccione.