Riccione: un fine settimana di cultura, musica e festa con grandi emozioni per turisti e residenti

Riccione ha vissuto un weekend ricco di eventi e momenti coinvolgenti, capaci di attirare un pubblico variegato e offrire occasioni di svago e approfondimento per tutte le età. Tra letteratura, musica dal vivo e spettacoli, la Perla Verde si conferma meta dinamica e vivace anche in alta stagione.

Sabato 9 agosto, piazzale Ceccarini ha ospitato l’apertura della rassegna letteraria “Senza fine”, con la partecipazione della scrittrice e sceneggiatrice Anna Pavignano. Davanti a una folta platea, Pavignano ha presentato il suo ultimo romanzo “Come sale sulla pelle”, raccontando la vicenda di Camilla, giovane donna piemontese dell’Ottocento, costretta ad affrontare la perdita di una gamba ma animata da una determinazione straordinaria. La conversazione, moderata da Debora Grossi e introdotta dalla vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, ha ampliato lo sguardo verso temi di emigrazione storica e vicende italiane e francesi legate a questa esperienza, coinvolgendo profondamente il pubblico.

Domenica 10 agosto, la spiaggia di Riccione ha accolto oltre mille spettatori per il concerto all’alba di Giorgio Poi, accompagnato da Benjamin Ventura al pianoforte e tastiere. L’evento, svoltosi nella suggestiva zona Bahia Antigua 20, ha offerto un’esperienza intima e immersiva, con le note del nuovo album “Schegge” che hanno toccato tematiche attuali come la crisi ambientale e il consumismo, incorniciate dall’alba che dipingeva il mare di colori unici. L’esibizione è stata salutata da lunghi applausi e grande partecipazione.

Sempre domenica si è conclusa la tre giorni di “Castello in festa – Taglia 40” al Castello degli Agolanti, evento dedicato ai quarant’anni della Compagnia Fratelli di Taglia. Famiglie, bambini e appassionati hanno preso parte a laboratori creativi, spettacoli di arte circense e letture animate, trasformando il castello in un luogo di magia e divertimento, unendo arte e teatro in un’esperienza condivisa e coinvolgente.

Il weekend appena trascorso conferma la vitalità culturale e sociale di Riccione, che continua a proporre iniziative capaci di arricchire l’offerta turistica e offrire momenti di qualità per tutti.