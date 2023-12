Riccione. Vendeva cannabis vera nel suo negozio di canapa light, condannato ad altri 8 mesi di carcere commerciante processato per altri reati

Oscar Maggioli, commerciante riccionese di 59 anni, è stato condannato ad altri otto mesi di carcere. La sua pena totale, sommando quella accumulata in un primo filone di inchiesta, ammonta a 24 mesi. Tuttavia, la pena è sospesa. Maggioli era stato arrestato nel dicembre del 2019 dai carabinieri e era finito a processo per vari reati legati allo spaccio di droga, tra cui la vendita di stupefacenti ai minori. I reati sono stati commessi nel suo negozio di cannabis light a Riccione, dove i carabinieri avevano trovato 6 etti di stupefacente vero. Nel secondo processo, che ha coinvolto anche la commessa, quest’ultima è stata condannata in abbreviato a 6 mesi di pena sospesa. Per Maggioli, il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi. Tuttavia, la difesa ha dimostrato la continuità del reato con quello della prima condanna, riducendo la pena a soli otto mesi. In totale, la pena ammonta a due anni.