Riccione. Venerdì sera alle 21 l’inaugurazione del primo tratto del nuovo viale Ceccarini

Venerdì 13 giugno, alle ore 21, si terrà l’inaugurazione del primo tratto del nuovo viale Ceccarini, nel segmento compreso tra viale Milano e il lungomare. Un evento di grande rilievo per la città di Riccione, che rappresenta l’avvio di una nuova stagione di rigenerazione urbana nel cuore pulsante della città.

Il pubblico potrà scoprire in anteprima una promenade contemporanea caratterizzata da una pavimentazione in travertino, disegnata come un elegante tessuto continuo, e da aiuole trasformate in sedute scultoree con cordoli modellati a onde e scogli, immergendosi in un “bosco filare” di palme, un’oasi urbana affacciata sul mare Adriatico. L’illuminazione scenografica, progettata per trasformare il viale anche di sera, accenderà l’area con giochi di luce dinamici che valorizzano gli elementi di design e creano un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

La serata prenderà il via con i saluti istituzionali della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e dell’assessore alla Rigenerazione Urbana, Christian Andruccioli, seguiti dal simbolico taglio del nastro che aprirà ufficialmente la manifestazione.

A seguire, il pubblico potrà assistere a un racconto partecipato del progetto e delle scelte che hanno guidato la trasformazione del viale, illustrato da Tecla Mambelli, dirigente comunale alla Rigenerazione urbana, e dall’architetto Francesco Ceccarelli dello studio Laprimastanza, autori del progetto. Un momento di approfondimento pensato per restituire alla cittadinanza il senso culturale e progettuale di un intervento che unisce paesaggio, architettura, identità urbana e innovazione.

La serata culminerà con un intervento musicale originale del compositore e musicista riccionese Tristram (Vittorio Batarra), che proporrà un live set dal titolo “Il respiro del viale”: una suite per pianoforte, suoni elettronici ambientali e paesaggi sonori urbani, pensata per accompagnare simbolicamente il primo tratto del nuovo viale Ceccarini.

L’inaugurazione si configura come una passeggiata narrativa e immersiva, in cui suoni, parole e luci condurranno i cittadini lungo un viale rinnovato, simbolo di una città che evolve nel segno della bellezza, dell’accoglienza e della vivibilità.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, gli operatori economici e gli ospiti presenti in città a prendere parte a questo importante momento collettivo, simbolo di una Riccione che guarda al futuro con visione, eleganza ed energia.

Comune di Riccione