Riccione, venticinquenne travolta sulle strisce: trasportata in codice rosso al ‘Bufalini’. L’incidente martedì sera in via Berlinguer. Ferito anche il giovane alla guida dello scooter

È finita in ospedale con fratture multiple a braccia e gambe la ragazza investita nella serata di martedì 5 agosto a Riccione, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato attorno alle ore 20 in via Enrico Berlinguer, nei pressi della rotonda con viale Fiesole.

Secondo i primi accertamenti, la giovane – una 25enne di cui al momento non sono state rese note le generalità – sarebbe stata centrata da uno scooter Kymco in transito sulla rotonda. Alla guida del mezzo un ragazzo, anch’egli rimasto ferito.

L’impatto è stato molto violento: la ragazza è stata sbalzata sull’asfalto, riportando lesioni serie. I sanitari del 118, intervenuti con urgenza, l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Anche il conducente del ciclomotore è stato soccorso e trasportato in codice giallo al ‘Ceccarini’ di Riccione.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e gestire la viabilità nella zona. La dinamica del sinistro è ancora in corso di ricostruzione, ma da alcune testimonianze raccolte sul posto sembrerebbe che la giovane stesse attraversando correndo nel momento in cui è stata investita.