Riccione. Viale Catullo è nuovamente aperto al traffico dopo la caduta di un pino questa mattina

Questa mattina un pino, situato sul marciapiede lato mare di viale Catullo a Riccione, è improvvisamente crollato. L’albero è caduto in direzione della linea ferroviaria, ostruendo completamente la carreggiata e bloccando la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

A scopo precauzionale, la strada è stata immediatamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti gli operai di, che hanno avviato le operazioni di rimozione dell’albero per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Presenti anche gli agronomi di Geat, che hanno effettuato un primo sopralluogo per accertare le cause del cedimento.

Sebbene il pino godesse in buona salute, tanto che era già stato censito da parte di Geat e non era stato oggetto di ulteriori prescrizioni riguardanti la stabilità, l’apparato radicale si è rivelato particolarmente ridotto e poggiante su un substrato sabbioso, privo di terra compatta. In sostanza, l’albero era scarsamente ancorato al suolo: per questo motivo, non appena è stata rimossa una porzione superficiale di asfalto durante i lavori di rifacimento del marciapiede, il pino è crollato improvvisamente.