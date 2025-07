Riccione, viale Cesare Battisti: domani mattina chiusura temporanea del sottopasso ferroviario per lavori di manutenzione

Domani, mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 6:00 alle ore 8:00, il sottopasso ferroviario di viale Cesare Battisti sarà chiuso temporaneamente al traffico per consentire lavori di manutenzione programmata. L’intervento, affidato a una ditta incaricata da Rfi – Rete ferroviaria italiana, interesserà il tratto tra viale XIX Ottobre e viale Filzi.

Durante la chiusura non sarà possibile transitare né per i veicoli né per i pedoni, né sostare nell’area interessata. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi della ditta incaricata, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso ed emergenza.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni.

In conclusione, il Comune si scusa per i disagi che la chiusura potrà comportare e ringrazia per la collaborazione.