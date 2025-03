Riforma dei Corpi Militari, Ciacci (Libera): “Un impegno concreto per il futuro di San Marino” (di David Oddone)

Nella Repubblica di San Marino, le istituzioni militari rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza e l’ordine pubblico, oltre a incarnare il prestigio e la solennità dello Stato. Tuttavia, nonostante gli elogi di tutti i governi, è evidente che i Corpi militari necessitino di un’attenzione e di un impegno molto maggiori.

Una riforma necessaria

Matteo Ciacci, Consigliere uscente e candidato di Libera, esprime chiaramente la propria posizione riguardo a tale tematica: “È cruciale che il prossimo governo chiarisca le rispettive competenze della Gendarmeria e della Guardia di Rocca uniformata, procedendo alla nomina degli ufficiali previsti nell’organico della Guardia di Rocca e armonizzando i diversi trattamenti tra i corpi militari e la Polizia Civile”. Secondo Ciacci, questa riforma è indispensabile per garantire un coordinamento efficace e una gestione ottimale delle risorse.

Il valore dei corpi volontari

I Corpi volontari, come la Milizia uniformata con la sua Banda Militare, la Guardia del Consiglio Grande e Generale, e la Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria, rivestono un’importanza storica e cerimoniale unica. Queste formazioni, oltre a rappresentare la nostra statualità, sono addestrate per servizi di protezione civile e affiancamento all’ordine pubblico. “Le parole del Comandante Superiore delle Milizie al suo insediamento, che invitavano ad immaginare una cerimonia di ingresso della Reggenza senza la presenza dei Corpi militari devono far riflettere sull’importanza delle nostre istituzioni,” afferma Ciacci.

Azioni concrete per il futuro

Nonostante i numerosi elogi ricevuti, i Corpi militari di San Marino hanno bisogno di azioni concrete. “I gettoni di presenza sono fermi dal 2005 e ogni contributo per le attività sociali è stato eliminato,” ha sottolineato Ciacci. Inoltre, la legge quadro risale al 1990 e necessita di una revisione completa per essere adeguata ai tempi moderni.

Ciacci assicura un impegno preciso e dettagliato in questo senso: “Se i cittadini ci confermeranno la loro fiducia, dedicheremo la massima attenzione a tutti gli appartenenti alle istituzioni militari. È nostra intenzione aggiornare la legge quadro, ripristinare i contributi per le attività sociali e adeguare i gettoni di presenza”.

L’impegno di Libera

“Il nostro partito è pienamente consapevole delle sfide che i Corpi militari affrontano quotidianamente” prosegue Ciacci. “Promettiamo di lavorare con determinazione per garantire che le necessità dei Corpi siano finalmente ascoltate e soddisfatte. Il nostro impegno è di rendere San Marino un esempio di eccellenza anche in questo settore”.

Un impegno concreto dunque nei confronti di chi riveste un ruolo fondamentale e merita un supporto adeguato.

David Oddone

(La Serenissima)