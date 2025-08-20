Riforma IGR: lavoratori e pensionati penalizzati, confronto pubblico il 26 agosto

Le organizzazioni sindacali CSdL, CDLS e USL organizzano un incontro pubblico per discutere la legge di riforma IGR. L’evento si terrà il 26 agosto alle ore 21 presso la Sala Montelupo di Domagnano.

Parteciperanno i tre segretari generali – Enzo Merlini (CSdL), Milena Frulli (CDLS) e Francesca Busignani (USL) – moderati dal giornalista Mauro Torresi. Interverranno inoltre Massimo Andrea Ugolini e Silvia Cecchetti per la maggioranza e Gian Luigi Macina per l’opposizione.

Durante il dibattito, le OOSS ribadiranno la propria totale contrarietà a qualsiasi ulteriore inasprimento fiscale a carico di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, categorie che già soffrono la perdita di potere d’acquisto. Il lavoro povero è ormai una realtà diffusa: sempre più persone, pur essendo occupate, faticano ad arrivare a fine mese.

Secondo i sindacati, la riforma deve essere equa e mirata al recupero delle risorse eluse al fisco. Piuttosto che gravare sui redditi da lavoro e da pensione, occorre intervenire sui redditi da capitale, come indicato anche dal Fondo Monetario Internazionale. Il contesto è già appesantito da rinnovi contrattuali non effettuati, recuperi dell’inflazione incompleti e pensioni non adeguatamente rivalutate, mentre i costi da sostenere per ottenere benefici fiscali aumentano.

L’obiettivo dichiarato di reperire venti milioni per le casse dello Stato non può tradursi nel colpire i redditi certi senza un’analisi sulla distribuzione dei redditi da capitale e sulla raccolta bancaria. Sarà affrontato anche il tema delle discriminazioni a carico dei lavoratori frontalieri, ritenute inaccettabili e non conformi alle libertà fondamentali dell’UE in vista dell’Accordo di Associazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare e confrontarsi con le opinioni dei sindacati e delle forze politiche.