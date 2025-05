Rimini. 100 Cani per Litz: domenica 18 maggio una passeggiata insieme allo youtuber Filippo Capriotti

Una mattinata per chi ama gli animali e vuole condividere qualche ora all’aria aperta in compagnia: è ‘100 Cani per Litz’, una passeggiata aperta alla città organizzata in memoria della dolcissima Litz, la cagnolina che ha accompagnato per anni il creator Filippo Capriotti, volto molto amato sui social.

Proprio Filippo, amatissimo da milioni di follower su TikTok e YouTube, guiderà la camminata insieme ai suoi inseparabili amici a quattro zampe diventati ormai delle vere e proprie star: Mery, Shirley e Blue.

L’evento, al quale sono invitate anche le persone che non hanno un cane, vuole essere un momento di condivisione, gioco e allegria, e, allo stesso tempo, un’occasione per sensibilizzare sul rispetto e il benessere degli animali.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini e la cooperativa sociale Cento Fiori, è fissato per domenica 18 maggio dalle ore 11.00 in Piazzale Kennedy, con una camminata pensata per essere accessibile a tutte e tutti.

In programma, giochi, una passeggiata wellness e la possibilità di incontrare e conoscere gli ‘ospiti pelosi’ del canile comunale ‘Stefano Cerni’ che saranno presenti. Insieme a loro, ci saranno inoltre gli educatori della struttura di San Salvatore, così da fornire supporto e informazioni utili a chi ne avesse bisogno e a chi fosse interessato a intraprendere il percorso dell’adozione.

La partecipazione è gratuita, non è necessario essere accompagnati da un cane né iscriversi, ma è obbligatorio il guinzaglio per chi porterà il proprio amico a quattro zampe.

Comune di Rimini