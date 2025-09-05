Rimini. 12 e 13 settembre “Voci per Gaza” – seconda edizione

Venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 ritorna l’evento solidale VOCI PER GAZA, promosso da EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Rimini, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla catastrofe umanitaria in corso in Palestina e raccogliere fondi a favore degli interventi d’aiuto della Ongriminese a sostegno della popolazione civile con particolare riferimento a bambini, giovani e adulti con disabilità che si trovano ad affrontare condizioni sempre più al limite della sopravvivenza.
La due giorni, ospitata presso la Serra Cento Fiori al parco XXV Aprile di Rimini, prevede un ricco programma di attività a partire dal pomeriggio per proseguire fino a sera con incontri, dj set, musica dal vivo, proposte gastronomiche, degustazioni di vini, laboratori, animazioni per bambini, il tutto con ingresso ad offerta libera.
Già la prima edizione dell’iniziativa, nel settembre scorso, ha avuto un eccezionale riscontro in termini di adesioni da parte dei migliori nomi della scena musicale del territorio, così come di chef, ristoranti, case vinicole e partecipazione di pubblico. La mobilitazione pacifica ha consentito di raccogliere oltre 20.000 euro, utilizzati per distribuire kit alimentari e igienici (pasta, prodotti in scatola, ortaggi freschi – quando reperibili -, acqua potabile, detergenti, assorbenti per donne, biancheria intima e coperte)a cura del team palestinese EducAid dislocato nella Striscia di Gaza che dall’ottobre 2023 non ha mai sospeso l’operatività nonostante l’enorme difficoltà di lavorare in un contesto di emergenza drammatico e continue evacuazioni e trasferimenti di attrezzature e persone in zone “teoricamente” sicure.
Quest’anno la partecipazione si è ulteriormente ampliata e coinvolge anche artisti come Quintorigo & John De Leo, Modena City Ramblers, España Circo Este, Nobraino, Duo Bucolico, il giornalista Gigi Riva, l’attore Fabio Caccioppoli.
Saranno con noi*:
(*elenco in progress e in ordine alfabetico)
Artisti
Cumbia Poder
Devon Miles
Duo Bucolico
Elisa Genghini
España Circo Este
Etta
Filippo Malatesta
Houdini Righini
I Botanici
Loste
Maestro Pellegrini
Massimo Marches
Modena City Ramblers
Nobraino
Quintorigo & John De Leo
Silvia Valtieri
Vintage Violence
Zona Mc + Alfred D + Burla22
Food
Abocar Due Cucine
Agrofficina – Natura & Cucina
Casina del Bosco
Lorenzo Cagnoli “Pasta madre” – Ivan Fantini “Boscost’orto” – Simone Lombardi
Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola
Il Circolino
Il Pescato del Canevone
Il Povero Diavolo Osteria Sociale
La Bomba
Nécessaire Bistrot
Osteria da Oreste
Osteria Io e Simone
Pensione Conca d’Oro
Ristorante Sole
Tiki Taka
“Tocia! cucina e comunità” – Marco Bravetti e Paolo Bissaro
Trattoria San Giovanni
Beverage
Apina Solidale “Beviamoci su” – Fondazione San Giuseppe
Ca’ Perdicchi
I Muretti – Cantina e Agriturismo
Podere dell’Angelo
Podere Vecciano
Società Agricola Delle Selve
Laboratori e animazione
Ateneo dell’Olfatto
Libreria Viale dei Ciliegi 17
Ludobus Scombussolo – Cooperativa Sociale Formula Servizi
Il programma completo della kermesse sarà comunicato a breve sui canali social dei promotori.
L’evento si inserisce nel progetto VOCI DI PACE promosso da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2025 ed organizzato in partnership con Provincia di Rimini; Comuni di Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna; Ceis – Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; Risuona Rimini; CGIL Rimini; La Community 27 e Gruppo Icaro.
