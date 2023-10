Rimini. 19enne a bordo di uno scooter rubato e con un passeggero senza casco. Denunciato dalla Polizia Locale

Circolava in una delle strade della zona Lagomaggio di Rimini alla guida di uno scooter rubato e trasportava un passeggero senza casco di protezione. E’ stato fermato così un 19enne dalla pattuglia della Polizia locale di Rimini, impegnata in zona per un’attività di controllo.

Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, il ragazzo non ha saputo dare spiegazioni sulla provenienza del mezzo, né è stato in grado di esibire i documenti del ciclomotore, un”MBK Booster” che dai controlli è emerso essere stato rubato il giorno precedente a Rimini.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione.

Polizia Locale