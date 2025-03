Rimini, 21 candidati in gara per 14 nuove licenze taxi

Il concorso per l’assegnazione di 14 nuove licenze taxi a Rimini entra nel vivo. Sono 21 i candidati che sono stati ammessi a partecipare alla selezione indetta dal Comune per ampliare il parco mezzi del servizio pubblico. Le licenze, che rappresentano il 20% delle 71 già esistenti, verranno assegnate a seguito di una prova scritta e orale, con il primo appuntamento fissato per il 16 aprile.

L’iniziativa risponde alla crescente necessità di un servizio di mobilità più efficiente e in linea con le direttive sulla sostenibilità. Le nuove licenze, infatti, sono destinate esclusivamente a taxi con veicoli a basse emissioni, in linea con gli obiettivi ambientali stabiliti dalle normative nazionali. I mezzi dovranno rispettare una soglia massima di 135 g/km di CO2.

I candidati, per accedere alle licenze, dovranno superare una serie di prove che testeranno le loro conoscenze sul territorio di Rimini, inclusi i luoghi turistici e le infrastrutture chiave, e sulle normative locali. Non mancheranno inoltre le competenze linguistiche e comportamentali, necessarie per affrontare emergenze e incidenti.

Inoltre, il bando riserva una particolare attenzione all’inclusività: cinque delle nuove licenze saranno destinate a taxi attrezzati per persone con disabilità motoria. Una novità che garantirà una maggiore accessibilità al servizio di trasporto pubblico.

La selezione segna un passo importante verso un servizio taxi più moderno e accessibile, con una particolare attenzione all’ambiente e alle esigenze dei cittadini e dei turisti che frequentano la città.