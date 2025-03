Rimini. 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità: il calendario delle iniziative

L’Assessore alle Politiche alla Protezione sociale, Kristian Gianfreda: “Presto il Piano Generale di Inclusione per abbattere le barriere”

Sul territorio di Rimini opera un’ampia rete di associazioni ed enti che si occupano di disabilità e che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono a migliorare la vita delle persone con disabilità, favorendone l’inclusione in ambito sociale, culturale, lavorativo, sportivo e ricreativo.

Il Comune di Rimini ha l’obiettivo di supportare, valorizzare e rafforzare questa rete e in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in programma il 3 dicembre, sarà teatro di diverse iniziative di sensibilizzazione promosse e volute da alcune realtà del terzo settore.

CALENDARIO INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

Cai Rimini – Trekking urbano inclusivo – partenza ore 15.30 dal Ponte di Tiberio di Rimini.

Associazione Papa Giovanni XXIII – “Io Valgo 2023: riscrivi le regole del gioco”: Campionato regionale di Baskin con la partita inaugurale che vedrà la squadra locale degli Onions gareggiare contro il Favenzia Baskin. L’evento sportivo diventerà un’occasione per riflettere sul valore educativo e culturale dello sport come mezzo per favorire l’inclusione sociale, l’autodeterminazione e la capacitazione delle persone con disabilità. Il tutto, anche grazie brevi testimonianze. Appuntamento alle ore 9.30 fino alle ore 12.30 al Pala SGR, Santarcangelo di Romagna.

Esplora Rimini – pubblicazione del video sul flashmob dedicato al 40° Anniversario Special Olympics Italia.

Comitato Provinciale FAND – spettacolo musicale “Unici” – ore 16 presso Oltremare Theatre, Riccione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti web e le pagine social degli enti organizzatori.

Le politiche per la disabilità sono anche al centro del Piano Generale di Inclusione, un importante progetto per la città di Rimini finalizzato a innovare la proposta dei servizi rivolti alle fasce fragili della popolazione e rafforzare la comunicazione sui temi legati al sociale. Lo scopo è appunto quello di incentivare, mediante un lavoro di squadra tra istituzioni, terzo Settore e comunità comunitarie, percorsi partecipativi e progetti pilota su varie tematiche che hanno come filo comune l’inclusione dei cittadini in condizione di fragilità e il contrasto all’isolamento, con un focus, in parallelo, anche sulla valorizzazione dei diritti di cittadinanza e della dimensione di prossimità, nonché sull’attivazione di processi di welfare e sull’aumento dell’engagement diffuso sui temi delle fragilità.

Presto saranno rese note tutte le informazioni riguardanti l’avvio dei lavori del Piano Inclusione e il programma dei tavoli di confronto e approfondimento che prenderanno il via nei prossimi mesi.

“La disabilità non è un tema spot, ma un tema su cui come amministrazione locale e come Distretto socio-sanitario, grazie anche all’immenso impegno delle realtà associative del territorio, stiamo ponendo un’attenzione che si esplica in un lavoro quotidiano – spiega l’Assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda -. La giornata internazionale del 3 dicembre non dev’essere una ricorrenza che si riduce nell’arco di 24 ore, ma un’occasione per imbastire una riflessione intorno ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità insieme alle varie componenti della comunità cittadina”.

“Uno dei quattro filoni tematici del Piano Generale di Inclusione del Comune è proprio relativo all’abbattimento delle barriere e si sviluppa su due binari, portando avanti la visione dell’accessibilità globale così come da Accessbility Act (Direttiva (UE) 2019/882, che comprende al suo interno non solo le barriere architettoniche fisiche, ma anche quelle ‘immateriali’ che limitano l’accesso a informazioni, servizi, trasporti, occasioni di socialità e opportunità”, conclude l’Assessore Gianfreda.