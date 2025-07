Rimini, 36enne arrestata per furto e spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia Locale di Rimini ha fermato una donna di 36 anni in zona mare durante un controllo di routine. Durante le verifiche, gli agenti hanno riscontrato che la donna aveva recentemente commesso un furto di prodotti cosmetici. Inoltre, nel suo borsello sono stati trovati alcuni farmaci, tra cui metadone senza prescrizione e senza etichette conformi alla normativa vigente. La donna è stata immediatamente arrestata con l’accusa di furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al momento, si trova in carcere in attesa di giudizio con rito direttissimo.