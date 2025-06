Rimini. 4ª Edizione della “Rimini Summer Cup” – Memorial Elisa Antonacci 14-15 Giugno 2025

4ª Edizione della “Rimini Summer Cup” – Memorial Elisa Antonacci

14-15 Giugno 2025 | Rimini

Torna a Rimini uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo estivo: la 4ª edizione della “Rimini Summer Cup” – Memorial Elisa Antonacci, dedicata alla giovane ginnasta agonista scomparsa prematuramente tre anni fa all’età di soli 16 anni.

La manifestazione, che si terrà sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, vedrà la partecipazione di 22 società provenienti da tutta Italia, incluse realtà sportive di spicco dei Campionati di Serie A, B e C. A rendere l’evento ancora più prestigioso sarà la presenza di due club internazionali in arrivo dalla Germania e dalla Spagna.

Sarà un fine settimana all’insegna dell’eccellenza sportiva e dell’emozione, con 124 ginnaste impegnate nella gara a squadre in programma sabato 14 giugno, dalle ore 8:30 alle 19:30. L’evento assegnerà anche i titoli individuali All Around nelle categorie Allieve, Junior e Senior, oltre a decretare l’accesso alle finali di specialità agli attrezzi, che si disputeranno domenica 15 giugno dalle ore 9:30 alle 13:30.

Due giornate intense e cariche di significato, che celebreranno non solo lo sport di alto livello, ma anche il ricordo vivo e luminoso di Elisa, la cui passione continua a ispirare giovani atlete e tutta la comunità della ginnastica artistica.

Un sentito ringraziamento alle istituzioni locali e sportive, in particolare al Comune di Rimini, alla Regione Emilia-Romagna, alla Federazione Ginnastica d’Italia e al CONI, per il loro prezioso sostegno e patrocinio, che permettono ogni anno la realizzazione di questo evento straordinario.