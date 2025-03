Rimini. 63enne violento manda la compagna in ospedale, allontanato da casa con braccialetto elettronico

Una donna residente in Valconca ha accolto nella sua casa sette anni fa un uomo riminese di 63 anni che è diventato violento a causa della dipendenza dall’alcol. L’uomo la picchiava quotidianamente, costringendola a vivere in condizioni indecenti. Dopo aver denunciato il compagno ai carabinieri più volte, temeva che non sarebbe stato arrestato. Tuttavia, il giudice ha ordinato l’allontanamento del 63enne dalla casa e l’applicazione del braccialetto elettronico dopo che la donna ha subito continue aggressioni e è finita in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Le minacce esplicite dell’uomo hanno portato all’intervento delle autorità e all’avvio delle indagini per maltrattamenti.