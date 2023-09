Rimini. A BELLARIA IGEA MARINA ATTIVITA’ COMMERCIALI, IGIENE E SOGRAFFOLLAMENTO: 4 NUOVE SANZIONI, SCOPERTO DAGLI AGENTI ANCHE UN SOTTERANEO ABITATO PRIVO DI FINESTRE

Questa volta però sono stati effettuati controlli relativi all’igiene e soprattutto al sovraffollamento sia di appartamenti che di negozi, questi ultimi spesso utilizzati come veri e propri dormitori; controllo resosi necessario anche alla luce delle numerose richieste relative al rilascio del nulla osta per le residenze, in relazione a diversi ricongiungimenti familiari.

Il bilancio finale è stato di 4 nuove sanzioni per violazioni al regolamento comunale d’igiene; contesto nel quale un’intera famiglia è stata trovata alloggiata in un vero e proprio sotterraneo al quale si poteva accedere da una botola ricavata all’interno del negozio dato in gestione.

Gli agenti hanno potuto accertare l’esistenza di questo giaciglio proprio perché durante il controllo hanno sentito un odore sgradevole provenire da un locale adiacente e dopo aver individuato la botola sono scesi nel seminterrato: qui, hanno trovato due bambini minorenni di 10 e 13 anni ed una appena maggiorenne, di 18.

Durante il controllo, si è appurato che questa famiglia viveva in condizioni disperate, tra muffa e fornelli di fortuna, senza un’adeguata areazione in quanto il locale era privo di finestre. Vi erano alcuni materassi poggiati direttamente sul pavimento, alcune coperte in pessime condizioni igieniche con evidenti macchie di muffa, non vi era un collegamento alla rete idrica ed infine una sola piccola scrivania adibita, a detta di uno dei bambini, allo svolgimento dei compiti.

Pertanto, visto quanto accertato, è stata emessa apposita ordinanza sindacale urgente in cui si è provveduto alla sgombero immediato con ripristino dei luoghi e provveduto a dare una sistemazione alla famiglia.