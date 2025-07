Rimini, a Covignano prende il via giovedì 3 giugno la rassegna estiva “Serate al Colle” tra cinema, arte e spiritualità

Parte giovedì 3 luglio la nuova rassegna estiva “Serate al Colle”, un ciclo di sei appuntamenti culturali nel suggestivo giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, situato sul colle più alto della città di Rimini, a Covignano. L’iniziativa, promossa dall’associazione Roveto Ardente in collaborazione con diverse realtà diocesane, propone una proposta originale e aperta a tutti, pensata per vivere le calde sere estive in un’atmosfera di condivisione e riflessione.

La programmazione si apre con il film “Tatami. Una donna in lotta per la libertà”, che racconta la storia di una judoka iraniana che sfida il regime rifiutandosi di ritirarsi da un incontro contro un’atleta israeliana, simbolo di resilienza femminile e resistenza civile. L’appuntamento è per giovedì 3 luglio alle ore 21, con ingresso libero.

Si prosegue giovedì 10 luglio con “Voce del Verbo”, una serata di poesia e musica ispirata a figure dell’Antico e Nuovo Testamento, curata dalla poetessa e scrittrice Sabrina Foschini, accompagnata dalle musiche originali di Andrea Felli. Il tutto sarà arricchito dalle immagini e dal commento dello storico dell’arte Alessandro Giovanardi.

Il 17 luglio sarà la volta della Sand Art con “Dagli ultimi, una speranza”, spettacolo visivo emozionante e intenso firmato dall’artista Mauro Masi, che attraverso la sabbia e le sue mani narra storie al ritmo di parole e canzoni.

Giovedì 24 luglio torna il cinema con la proiezione di “C’era una volta in Bhutan”, pellicola che racconta le prime elezioni democratiche indette dal re in un villaggio e la conseguente scelta di un Lama di impugnare un fucile per ristabilire l’ordine.

Il 31 luglio sarà proiettato “Il maestro che promise il mare”, la vicenda di un giovane insegnante catalano negli anni ’30 che rivoluziona l’istruzione in un villaggio rurale, promettendo ai bambini di portarli al mare.

La rassegna si chiuderà giovedì 7 agosto con “San Lorenzo io lo so…”, un viaggio tra arte sacra, simboli celesti e spiritualità guidato dallo storico dell’arte Alessandro Giovanardi, dedicato al martire Lorenzo e al legame con le stelle cadenti.

Come spiegano gli organizzatori, “le Serate al Colle” vogliono essere “un percorso unitario, dove parola, immagine e suono si intrecciano per raccontare la dimensione umana e spirituale dell’esistenza”. Ogni giovedì sera diventa così “uno spazio ospitale per fermarsi, incontrarsi e ristorarsi durante la calda estate riminese”.

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21 con ingresso libero. La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, la Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri”, il Servizio diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, il Cinema Tiberio, Notorius Rimini Cineclub e il Cartoon Club.

Per consultare il programma completo:

https://www.issrmarvelli.it/serate-al-colle-tra-cinema-storie-e-stelle/