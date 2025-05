Rimini. A Viserba, due stranieri denunciati per furto e spaccio di droga grazie al furto di un monopattino

Sabato 2 novembre, due cittadini stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per diversi reati, tra cui ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’azione è iniziata intorno alle 12:15 quando un padre ha segnalato il furto del monopattino di suo figlio. Gli agenti, mediante indagini rapide, hanno localizzato il veicolo rubato nei pressi di un residence a Viserba. Al loro arrivo, hanno trovato i due sospetti in possesso del monopattino. Mostrando nervosismo, i due sono stati soggetti a un controllo più approfondito.

All’interno del loro appartamento, le forze dell’ordine hanno sequestrato 31,2 grammi di hashish, 7,62 grammi di eroina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, tre spray al peperoncino, una pistola scacciacani e 190 euro in contanti. Risultati con precedenti penali, i due uomini sono stati accompagnati presso la Questura per ulteriori verifiche. Il monopattino, riconosciuto dal legittimo proprietario, è stato restituito.