Rimini: Abbattuto l’ultimo scheletro dell’ex nuova Questura, parte un ambizioso progetto di riqualificazione urbana

Rimini ha segnato una svolta oggi, 13 settembre, per la demolizione dell’ultimo lembo dell’ex nuova Questura in viale Ugo Bassi. La demolizione, avvenuta nonostante la pioggia, ha rappresentato la chiusura di un capitolo difficile per un’area associata a fenomeni di degrado e insicurezza. I lavori di abbattimento hanno trasformato l’edificio in macerie, aprendo la strada a un futuro di rinnovamento e recupero urbano.

Ieri, l’amministrazione comunale ha approvato una donazione dalla società Asi srl, che prevede un progetto tecnico per la realizzazione di un nuovo quartiere. Il piano prevede la costruzione di 36 alloggi distribuiti in due edifici e fa parte di un più ampio Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale (Piers), mirato a riportare sicurezza e dignità in un’area trascurata.

La riqualificazione includerà non solo la demolizione degli edifici degradati, ma anche la creazione di nuove residenze socio-pubbliche e un’ottimizzazione della viabilità, con l’introduzione di una rotatoria tra via Ugo Bassi e via Damerini. È previsto anche un incremento delle aree pubbliche, con nuove aree parco e parcheggi. Tra le iniziative imminenti c’è la costruzione di un supermercato, il cui eventuale marchio non è ancora stato confermato, sebbene il nome di Esselunga circoli tra le ipotesi.

Il progetto complessivo mira a erigere circa 250 appartamenti attorno a un boulevard alberato, che comprenderà spazi commerciali per soddisfare le necessità quotidiane dei nuovi residenti.

Inoltre, vi è un piano per il potenziamento delle strutture destinate agli studenti. Prevede un alloggio con 150 stanze e, grazie a una proposta della società Ariminum, la creazione di un polo universitario dedicato alla facoltà di scienze motorie, capace di accogliere fino a 1.500 studenti. Questo progetto promette di rivitalizzare l’intera zona, integrando residenziale e commercio in un unico contesto di sviluppo urbano.