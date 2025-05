Rimini accende i riflettori su sport e benessere: attesa da record per RiminiWellness 2025

La capitale del fitness è pronta a tornare protagonista. Dal 29 maggio al 1° giugno, Rimini ospiterà la 19ª edizione di RiminiWellness, la più grande kermesse italiana dedicata a sport, benessere e healthy lifestyle. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, si preannuncia ancora una volta come un successo in termini di affluenza e impatto sul territorio.

I numeri parlano chiaro: per il weekend della manifestazione si prevede un vero boom turistico. L’occupazione alberghiera raggiungerà l’86% nella notte di sabato, mentre il ponte del 2 giugno registra già un 65% di prenotazioni, con molti visitatori che hanno scelto di prolungare il soggiorno sulla riviera romagnola.

Ma RiminiWellness non si limita ai padiglioni fieristici: l’intera città si trasforma in un grande centro sportivo all’aperto. Il programma è fitto di eventi collaterali, come il Moab Court Experience, torneo sportivo inclusivo, o la suggestiva Fluxo Sunrise Run, corsa all’alba sulla spiaggia. Non mancheranno nemmeno le sessioni serali di allenamento “Fluxo All In”, per chi ama vivere il movimento anche sotto le stelle.

Accanto allo sport, spazio anche alla musica e alla solidarietà. Da segnalare la 22ª edizione del concerto “Canta per il Mondo” al Tempio Malatestiano, evento a sfondo benefico, e le iniziative legate alla Settimana della Musica, che culmineranno con il concerto per la Festa della Repubblica del 2 giugno.

Tra le presenze più curiose e apprezzate anche quella dell’Esercito Italiano, che porterà in fiera un’area di 700 metri quadrati per attività di Military Fitness e una parete di arrampicata artificiale gestita dalle Truppe Alpine, a disposizione del pubblico più temerario.

Con un’offerta che unisce sport, spettacolo, cultura e turismo, RiminiWellness 2025 si conferma un evento capace di coinvolgere ogni fascia di pubblico e di trasformare Rimini, per quattro giorni, in un punto di riferimento europeo del benessere.