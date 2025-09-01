Rimini, addio a Maurizio Bartolucci: una vita di impegno tra Acli e comunità. Oggi i funerali

La città di Rimini piange oggi la scomparsa di Maurizio Bartolucci, morto sabato scorso, 30 agosto, all’età di 80 anni. Figura di spicco del territorio, Bartolucci ha lasciato un’impronta profonda grazie al suo impegno civile e professionale: ex presidente delle Acli riminesi, cavaliere del lavoro, psicologo e giudice onorario, era conosciuto e stimato da tutta la comunità.

La notizia della sua morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. In particolare, le Acli Rimini e il Centro Zavatta hanno ricordato il suo ruolo fondamentale nello sviluppo associativo, sottolineando come la sua partecipazione fosse sempre caratterizzata da acume, responsabilità e dedizione. L’eredità lasciata da Bartolucci è fatta di valori solidi e di un impegno costante al servizio della comunità, un esempio che amici e colleghi sperano continui a guidare le future generazioni.

Il funerale si terrà oggi, lunedì 1 settembre, alle ore 15.30, con partenza dall’Ospedale di Santarcangelo verso la Chiesa Collegiata. La città e quanti lo hanno conosciuto si stringono attorno alla famiglia, ricordando con affetto un uomo che ha dedicato la vita agli altri.