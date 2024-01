Rimini. Aeroporto Fellini, tra conferme e novità i voli previsti fino ad ottobre

Ancora non ci sono annunci ufficiali riguardo a nuove rotte, ma ci sono sviluppi in corso all’aeroporto Fellini. La recente missione a Dublino con i dirigenti di Ryanair, guidata dall’amministratore delegato Leonardo Corbucci, potrebbe portare a dei risultati positivi. Nel frattempo, sono state annunciate le prime novità attraverso l’app della compagnia aerea irlandese. Innanzitutto, sono stati messi in vendita i voli per la Sicilia, con tre voli settimanali dall’aeroporto Fellini da aprile ad ottobre, grazie al rinnovato accordo con lo scalo di Palermo. Inoltre, sono stati aggiunti i potenziamenti per Kaunas in Lituania, con partenze anticipate ad aprile e frequenze aumentate da maggio ad ottobre. Anche Vienna avrà un incremento delle frequenze, con tre voli settimanali in aprile e ottobre, e due voli settimanali negli altri mesi estivi.

Al momento, non ci sono cambiamenti per gli altri voli Ryanair dall’aeroporto Fellini. Ci saranno voli per Londra (quattro collegamenti settimanali da giugno a settembre), Budapest (un volo settimanale da marzo e poi tre voli settimanali da aprile ad ottobre), Cracovia (due voli settimanali da giugno a settembre), Praga (due voli settimanali da aprile ad ottobre) e Cagliari (quattro frequenze settimanali da aprile ad ottobre). La rotta per Varsavia è momentaneamente in standby a causa di problemi tra la compagnia irlandese e lo scalo di Modlin.

Per quanto riguarda Wizzair, al momento conferma le tre frequenze settimanali per Tirana, senza introdurre nuove rotte da Rimini.

I voli Luxair per il Lussemburgo sono già disponibili all’acquisto, con un aumento delle frequenze. Partiranno a maggio con due collegamenti settimanali, che diventeranno quattro a luglio, agosto e fino a metà settembre.

AirBaltic conferma i voli Rimini-Riga dal 30 giugno al 25 agosto, e i voli Rimini-Vilnius dal 30 maggio al 4 luglio. I pacchetti sono disponibili su Tez Tour.

Neos ha già programmato i classici voli per l’Egitto a fine estate: dall’aeroporto di Rimini ci saranno voli per Sharm El Sheikh e, come novità, anche per Marsa Matrouh tra settembre e ottobre.

Manca ancora un paio di mesi all’inizio della stagione estiva e AIRiminum sta lavorando per potenziare le frequenze e le destinazioni. Sono attese alcune interessanti novità nelle prossime settimane.