Rimini. Affidato all’AUSL Romagna il servizio di assistenza infermieristica a sostegno degli alunni con disabilità

Un Servizio delicato che integra l’inclusione scolastica con il sostegno sanitario, che il Comune di Rimini conferma anche per l’anno scolastico 2023-2024. Si tratta del servizio di assistenza infermieristica per alunni con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo; a gestirlo, per il Comune di Rimini, sarà l’Azienda USL della Romagna, con la quale esiste una lunga collaborazione sul tema dell’assistenza infermieristica sia domiciliare sia scolastica a favore dei bambini in carico alla neuropsichiatria infantile – residenti nel Comune di Rimini – per consentire loro la frequenza scolastica.



Il servizio di assistenza infermieristica scolastica è a richiesta, e i relativi costi sono subordinati alle effettive necessità dell’utenza di riferimento.