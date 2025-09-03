Rimini: agente scopre smartphone nascosto nelle parti intime di un detenuto del carcere romagnolo

Nel labirinto di sfide che affligge le carceri italiane, dove il sovraffollamento e la carenza di personale mettono a dura prova la vigilanza quotidiana, emerge un episodio che sottolinea la tenacia degli operatori. Al carcere di Rimini, un agente di polizia penitenziaria ha sventato un tentativo di violazione delle norme, scoprendo un detenuto in possesso di uno smartphone celato nelle parti intime. Un’azione che non solo ribadisce i rischi interni alle strutture detentive, ma pone l’accento sulle condizioni estreme in cui il personale è costretto a operare.

L’incidente si è verificato durante un turno ordinario, con l’agente impegnato a sorvegliare da solo circa 70 detenuti. Notando comportamenti sospetti, ha prontamente richiesto rinforzi, portando al rinvenimento del dispositivo. Si tratta di un reato grave, in quanto la legge proibisce espressamente l’introduzione e il possesso di cellulari all’interno delle carceri, un divieto mirato a prevenire comunicazioni illecite e mantenere l’ordine.

Secondo quanto espresso dal segretario provinciale del Sappe, Gioacchino De Pasquale, episodi come questo mettono in luce l’eccezionale professionalità degli agenti, capaci di intervenire efficacemente nonostante turni estenuanti, ferie ridotte al minimo – specialmente in estate, a causa della cronica mancanza di personale – e un elevato tasso di sovraffollamento. De Pasquale evidenzia come questi professionisti riescano a vigilare in situazioni limite, dove un solo agente deve gestire un numero spropositato di detenuti, dimostrando un’intuizione che va oltre le risorse disponibili.

La vicenda non fa che amplificare un grido d’allarme più ampio: la capacità degli agenti di prevenire e contrastare condotte illecite si scontra con condizioni di lavoro precarie, che richiedono interventi immediati per rafforzare la sicurezza e supportare il personale nelle prigioni del Paese. Mentre le indagini interne proseguono, resta l’eco di una realtà carceraria che necessita di riforme strutturali per non lasciare gli operatori soli di fronte a minacce invisibili.