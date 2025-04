Rimini. Aggiudicata la gara per il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Ausa

La ditta “HM Ostruzioni Metalliche SRL” di Calderara di Reno (BO) si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del nuovo attraversamento ciclopedonale sul torrente Ausa, destinato a ripristinare il collegamento tra via Barattona e via Montescudo. Un intervento strategico, il cui progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta comunale lo scorso ottobre e che mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona.

Il nuovo ponte rappresenta una soluzione attesa da anni, dopo la demolizione nel 2016, per motivi di sicurezza idraulica, del precedente attraversamento ottocentesco, un tempo fondamentale per la viabilità tra il Villaggio 1° Maggio, Grottarossa e Covignano. La nuova infrastruttura, progettata per potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare l’area dal punto di vista ambientale, avrà una struttura portante in acciaio con rivestimento in legno lamellare, con una lunghezza di circa 26 metri e una larghezza di 3,50 metri. Sarà costruita con criteri di resistenza a eventi di piena, garantendo sicurezza e durabilità.

L’opera, che prevede un investimento complessivo di 350 mila euro, comprenderà anche interventi di risezionamento delle arginature del torrente, il consolidamento delle sponde ove necessario e la realizzazione di percorsi di raccordo con via Barattona e le abitazioni situate in prossimità di via Montescudo. L’obiettivo è di avviare l’esecuzione dell’opera nelle prime settimane del mese di maggio, con una durata prevista dei lavori di circa 120 giorni.

Comune di Rimini