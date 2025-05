Rimini AIR SHOW 2025: iI cielo si colora con la grande manifestazione aerea l’11 maggio

Rimini si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più spettacolari dell’anno: Rimini AIR Show 2025, che si terrà l’11 maggio lungo la splendida spiaggia adriatica. L’evento, che promette di stupire migliaia di spettatori, porterà una serie di acrobazie mozzafiato, esibizioni di velivoli d’epoca e moderni, e una parata aerea che attraverserà il cielo sul mare della città con centro all’altezza di piazzale Kennedy.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di volo e famiglie per un pomeriggio di emozioni.

La manifestazione, promossa dal Comune di Rimini, dall’Avio Club Valcesano di Fano e dal Club 107 Frecce Tricolori di Fano e organizzata dall’Aero Club di Fano, vedrà la partecipazione di alcuni dei piloti più esperti a livello internazionale, che eseguiranno manovre spettacolari e ad alta velocità, mostrando le straordinarie capacità dei velivoli anche di piccole dimensioni, aerei storici e lanci di paracadutisti.

Il programma prevede l’intervento dell’Aeronautica Militare Italiana con la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) Frecce Tricolori e l’elicottero di soccorso HH139. Inoltre esporrà un simulatore di volo che il pubblico avrà l’opportunità di utilizzare, affiancato dallo stand della Rivista Aeronautica e del 15° Stormo Search and Rescue (SAR) dell’AMI.

Al momento non ci sono evidenze che facciano presagire variazioni al programma della Pattuglia Acrobatica Nazionale in seguito ai noti eventi occorsi a Pantelleria. Le Frecce Tricolori continuano il normale programma di addestramento ed esibizione come avverrà oggi, 7 maggio, con il previsto sorvolo della città di Bari, seppur in regime di formazione ridotta. L’Aeronautica Militare sta tuttavia continuando le previste e dovute valutazioni tecniche che daranno seguito ad aggiornamenti più dettagliati circa la partecipazione della pattuglia acrobatica e le modalità delle future esibizioni.

Il 7° reggimento elicotteri dell’Esercito Italiano AVES “Vega” con base sull’aeroporto di Rimini, oltre ad una breve esibizione, avrà un proprio stand nell’area di piazzale Kennedy.

Saranno presenti altri stands espositivi e di vendita di articoli legati all’evento.

L’Air Show non solo offrirà uno spettacolo emozionante, ma rappresenterà anche un’importante vetrina per Rimini, che si conferma come una delle destinazioni turistiche più amate in Italia.

Un ringraziamento particolare per la fattiva collaborazione va anche a ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, AIRiminum 2014 S.p.A., ENAV Rimini, la Prefettura di Rimini, tutte le Forze dell’Ordine e gli Enti Pubblici che hanno creduto nell’iniziativa e contribuiranno alla riuscita della manifestazione garantendone la sicurezza.

Si ringrazia anche la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e Capitaneria di Porto che, come per altri eventi simili, garantiranno la sicurezza in mare.

Programma dell’evento

L’Aero Club d’Italia, che per legge sovraintende alle manifestazioni aeree in Italia, ha nominato Direttore della manifestazione il Colonnello Pilota (ris) Paolo PARI.

Il programma potrà subire modifiche in funzioni delle condizioni meteorologiche o impedimenti tecnici al momento non prevedibili.

La pattuglia di apparecchi ultraleggeri (VDS) del FLY TEAM FANO voluta e condotta da Davide Picchi, si esibirà in alcuni sorvoli in formazione. La settimana scorsa ha festeggiato il decennale della fondazione presso l’aviosuperficie di Valcesano in provincia di Pesaro.

I velivoli storici

-Triplano Fokker DR1M marche I-LYNC – pilotato da Dario Beltrame

-Biplano Spad XIII R marche I-JONA – pilotato da Fabio Iannacone

-Biplano TIGER MOTH marche D-EDPA – pilotato da Corrado Spagna

mantenuti in esercizio o ricostruiti grazie alla passione dei proprietari, effettueranno sorvoli ed esibizioni.

L’accesso all’area sarà gratuito per tutti coloro che desidereranno partecipare a questa indimenticabile esperienza.

Comune di Rimini