Rimini. AIRiminum: Working Together per il rilancio del turismo internazionale

Accelerare il processo di crescita recuperando il traffico passeggeri della catchment area del Fellini che attualmente utilizza altri aeroporti, attraverso: 1. Ottimizzazione del network Europeo delle Low Cost identificando le destinazioni più significative per il territorio. 2. Implementazione di collegamenti con le principali capitali europee strategiche per il territorio. 3. Sviluppo connessioni con Hub europei tramite Network Carrier. 4. Sviluppo partnership strategiche con i principali Tour Operator internazionali. 5. Sviluppo collegamenti domestici in grado di generare soprattutto traffico incoming. E’, in sintesi, il piano di sviluppo in cinque punti per i prossimi anni dell’Aeroporto Fellini di Rimini (che si appresta a chiudere il 2023 con quasi 290.000 passeggeri e un incremento del +40% circa sullo scorso anno) sviluppato insieme ad ASM (Aviation Strategy & Marketing) società internazionale, market Leader mondiale per lo sviluppo di nuove rotte aeree che supporta l’industria aeronautica dal 1993 (https://www.asm-global.com). Secondo le analisi condotte finora da ASM, emerge che: ? lo scalo riminese intercetta attualmente solo il 5,4% del traffico di viaggiatori che interessa l’area nel raggio di 30 chilometri dall’Aeroporto, pari a circa 2,8 milioni di passeggeri aerei (che salgono a quasi 3,8 milioni se si allarga a 50 km il raggio di analisi). Di questa quota di viaggiatori, ben l’80% è rappresentato da traffico incoming; ? Il mercato a cui fa oggi riferimento l’Aeroporto di Rimini è prevalentemente basato sull’incoming leisure, con una percezione della destinazione Rimini prettamente ancorata all’offerta balneare. L’obiettivo principale che si propone il nuovo progetto è recuperare parte del traffico nativo della catchment area di Rimini anche attraverso lo sviluppo di rotte di interesse dei flussi fieristici e congressuali (capace di servire un mercato con oltre 650.000 visitatori, il 14,5% internazionali, di cui il 65% europei), di quelli culturali, del mercato business e quelli legati alla destinazione di San Marino che rappresenta un unicum del territorio. Inoltre, il piano di sviluppo prevede anche la possibilità di poter ospitare eventi dell’aviation industry. Working Together è il nome che identifica tale ambizioso progetto che prevede insieme all’Aeroporto di Rimini il coinvolgimento dei principali stakeholder del territorio (Regione Emilia Romagna, APT, Comune di Rimini, Repubblica di San Marino, IEG Italian Exhibition Group, Autodromo di Misano, etc) per l’identificazione dei mercati target, delle strategie e delle politiche di promozione del territorio e di superare la soglia di 1 milione di passeggeri annui entro il 2027 con circsa 3,7 milioni di room night /anno.

